- Beholder 3 est sorti

Vu !

Troisième opus de cette réjouissante série, Beholder 3 vous met dans la peau de Frank Schwarz, un mari aimant et père attentionné, qui vit dans un état totalitaire. Un jour, pourtant, Frank perd son emploi au ministère, après avoir été injustement accusé de comploter contre le régime et être jeté en prison.Libéré par un officier de haut-rang, vous acceptez de bosser pour lui... et d'espionner les locataires d'un immeuble.Quelle que soit la personne, quel que soit son rang dans la hiérarchie, personne n'est à l'abri. Mais livrerez-vous tous les secrets appris lors de vos écoutes, à vos supérieurs ?Le jeu est désormais disponible sur Steam, Epic et Gog.