- Babylon's Fall est sorti

Publié le Vendredi 4 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Square Enix vient de sortir le jeu Babylon's Fall sur PC, PS4 et PS5. Le jeu, développé en collaboration avec PlatinumGames, est soit dit en passant toujours disponible en démo sur ces trois plateformes, au cas où vous voudriez tester le jeu avant de l'acheter. Cette démo donne accès aux premières heures de jeu, en solo ou en coop à 4.Pour rappel, le jeu vous demande d'incarner des combattants d'élite, dans une ambiance Fantasy, et d'aller sauver la ville au pied de la tour de Babylone, avant de s'attaquer à la tour elle-même et en découvrir ses trésors.Et le jeu est donc jouable en solo ou en coop à 4 (en ligne).Un trailer de lancement a été mis en ligne. Le voici.