(TEST) Football Manager Touch 2022 (Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 3 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le sacre au bout du doigt ?

Une fois, on a essayé de faire un match de foot à la rédaction. Le résultat a été plutôt catastrophique. J'ai pris un rouge direct pour avoir taclé trois joueurs (en un seul tacle). Vincent a marqué un but contre notre camp. Pourtant, c'est Sylvain qui était dans les cages, avec un équipement de gardien de hockey. Théo passait son temps à remettre les mottes de terre en place, Julia a préféré aller s'acheter un sandwich merguez à la buvette et Yassine allait célébrer chaque but avec l'équipe adverse.Bref.On a arrêté le vrai foot. On s'est mis au foot virtuel. Surtout Vincent, qui a donc testé la version "touche" de Foot Mamager, comme il dit.