The Legend of Heroes : Trails from Zero annonce sa sortie en trailer

Publié le Jeudi 3 mars 2022 à 10:15:00 par Walid Hamadi

La ville de Crossbell est corrompue jusqu'à l'os et c'est à vous, Lloyd Bannings et votre équipe des Sections Spéciales de Soutien, de ramener l'ordre. Juste vous. C'est le 30 sépetembre prochain que vous devrez vous y coller, seulement si vous parlez Anglais ou Japonais. Car une traduction des textes n'est pour l'instant pas envisagée.Le trailer qui accompagne l'annonce de cette date de sortie est tout de même tentant et devrait faire joli dans votre ludothèque. Alors si vous avez une PS4 ou une Switch, vous pouvez d'ores et déjà opter pour une version dématérialisée ou la Deluxe Edition présentée ici en précommande.