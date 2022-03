- FAR : Changing Tides est disponible

Publié le Mercredi 2 mars 2022 à 11:00:00 par Théo Valet

En route moussaillon !

FAR : Changing Tides vous emmène sur un monde englouti postapocalyptique. Votre personnage, Toe, un capitaine solitaire, navigue sur un vaisseau en ruine. Vous allez devoir faire face à différents puzzles et à des civilisations perdues qui vous raconteront l'histoire de ce monde.Le jeu possède une bande son dynamique allié à un style graphique faisant penser à une peinture. Il y a également une verticalité accentuée par le fait qu'on puisse plonger sous l'eau pour explorer les profondeurs.Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Switch, PC ainsi que sur Xbox One et Series. Pour les détenteurs du Xbox Game Pass, vous avez dès à présent l'accès au jeu.