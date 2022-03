- L’extension de Megaquarium, Freshwater Frenzy, est sortie sur consoles

Publié le Mercredi 2 mars 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Des bébés tortues !

Le jeu de gestion d’aquarium Megaquarium, qui a connu un grand succès sur Steam, est de retour avec la sortie de sa première extension payante, Freshwater Frenzy, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.Cette extension ajoute un nouvel environnement à maitriser ; l’eau douce. Vous pourrez alors découvrir 5 niveaux d’une campagne centrée sur l’eau douce, 30 nouvelles espèces de poissons d’eau douce, 7 nouveaux aquariums, 4 accessoires pour équiper vos employés et des dizaines de nouveaux objets de décorations…Il vous faudra apprendre à remplir tous les nouveaux besoins notamment grâce à l’arrivée des reptiles qui nécessiteront à la fois de la terre et de l’eau mais également grâce à la possibilité exclusive d’élever des bébés animaux !Bref, moi qui avais plutôt bien apprécié le jeu de base, cette extension semble être un ajout agréable et intéressant. Et puis les bébés tortues c’est mignon !