- Endzone A World Apart : Survivor Edition annoncé sur consoles next-gen

Publié le Mardi 1 mars 2022 à 09:00:00 par Ambre Cogné

Enfin !

Le jeu de city-builder à la portée écologique Endzone s’invitera sur consoles en Mai 2022 et une édition physique sortira même sur Playstation 5 ! On pourrait se demander si un jeu de ce genre fonctionnerait effectivement manette en mains, mais Assemble nous rassurent : il ne s’agit pas seulement d’un portage bête et simple, ils ont effectué une refonte de l’interface pour l’adapter au support !Rappelons que le jeu se détache au sein du genre post-apocalyptique : ici, pas de mutants ou de monstres, c’est contre un environnement saccagé et des radiations mortelles que le joueur se verra confronté. En ligne directe avec la volonté écologique du jeu, et des développeurs, donc.