- Monark est sorti

Publié le Lundi 28 février 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Monark Survival Evolved ?

Nouveau JRPG, Monark est désormais disponible sur Nintendo Switch, PS5 et PS4 en édition physique et numérique. Il est signé NIS America.Le jeu va vous pousser dans vos retranchements pour aller sauver ceux que vous aimez : Le monde a basculé dans la folie lorsqu’une brume mortelle l'a recouvert. Et elle entoure la Shin Mikado Academy. Piégé dans cet endroit, vous allez devoir sauver vos amis et plonger dans l'Otherworld, un monde rempli de démons que vous allez combattre. Et ces combats vous permettront d'en apprendre plus sur vos ennemis, mais aussi sur vos pouvoirs et comment sauver le monde.Une vidéo de lancement a été mise en ligne.