- Life is Strange : True Colors se met en boîte sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 28 février 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Colore le monde

Déjà sorti sur la console de Nintendo début décembre 2021, le jeu Life is Strange : True Colors est désormais disponible en boîte sur Nintendo Switch. Rien que du bonheur pour ceux qui aiment l'objet. Ou qui se disent qu'une fois joué, c'est quand même plus facile à revendre qu'une version numérique...On vous rappelle que ce nouvel opus de Life is Strange a pour personnage principal Alex Chen, une jeune fille qui a un pouvoir d’empathie. Elle peut voir les émotions d’autrui sous la forme d’auras colorées, mais elle peut également absorber et agir sur ces émotions. Elle va enquêter sur l’accident suspect qui a entraîné la mort de son frère Gabe. Son pouvoir va donc pouvoir l’aider à connaître les pensées véritables des personnes qu’elle rencontre.On vous rappelle aussi que le jeu est chouette. Nous avions fait le test lors de sa sortie sur les autres plateformes. Il est à retrouver ici