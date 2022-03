Ashwalkers en mars sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 28 février 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

En cendres, en cendres

Signé d'un des créateurs du jeu Life is Strange et co-fondateur du studio Dontnod, Ashwalkers est un jeu à ambiance, en noir et blanc, qui se déroule deux siècles après que des catastrophes géologiques ont ravagé la planète. Vous allez suivre un groupe de survivants envoyés en éclaireurs pour trouver un endroit sûr pour leur tribu.Le jeu est déjà sorti sur Steam. Nous l'avions testé ici Il est annoncé sur Nintendo Switch pour le 10 mars, en boîte et en achat digital. La version boîte contiendra un artbook et des stickers.