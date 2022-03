Breathedge : hamster et poulet congelés sur PS5

Publié le Lundi 28 février 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

J'suis obligé de le tester !

Jeu de survie spatiale développé par RedRuins Softworks, Breathedge vous place dans la peau d'un simple type qui fait un voyage spatial pour ramener les cendres de son grand-père... et qui se retrouve pris dans un complot intergalactique... Seul survivant au milieu de débris de vaisseaux et d'innombrables cadavres, il va devoir survivre.Et pour survivre, rien de tel que de faire équipe avec... un poulet immortel et un hamster congelé.Un poulet immortel et un hamster congélé, obligé, c'est moi qui teste le jeu : il vient de sortir sur PS5 et donc on vous en reparle très très vite...