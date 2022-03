- GRID Legends est sorti

Publié le Lundi 28 février 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Le ciel est grid

GRID Legends est désormais disponible sur Xbox Series X|S et sur PlayStation 5, ainsi que sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Origin et Steam).Le jeu est signé Codemasters et édité par EA. Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée.Plus de 100 véhicules sont inclus. Plus de 130 circuits sont proposés et d'autres sont à venir dans de futures mises à jour ou DLC. Un créateur de courses est aussi inclus. Le mode carrière est énorme avec plus de 250 événements...Bref, un gros jeu, plein de vitesse et de fureur, comme dirait Dom.