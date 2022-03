Publié le Lundi 28 février 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un anneau pour les eldener tous

Vous le savez sans doute, le très attendu Elden Ring est sorti. Nous sommes déjà sur les rangs pour tester ce jeu dont le gameplay exigeant ne devrait pas nuire à l'univers extraordinaire imaginé par Bandai Namco.On vous rappelle surtout que ce monde est issu de l'imagination de Hidetaka Miyazaki, créateur de la série Dark Souls, et George R.R. Martin, romancier célèbre pour sa série Game of Thrones.Enfin, on vous rappelle aussi que le jeu se déroule dans un monde en perdition, durant l'apocalypse, en pleine guerre contre les demi-dieux. Vous allez tenter de devenir le nouveau Seigneur d’Elden et réparer le monde. Pour cela, il va falloir vous aventurer dans l’Entre-terre et défaire le voile d’ombres qui est tombé sur le domaine de Marika.Il est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.