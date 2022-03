- Venom 2 est sorti en VOD et achat digital

Publié le Lundi 28 février 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Jolie langue

Ok, le fim n'est pas foufou. Le premier ne l'était pas plus, cela dit. Mais on passe quand même un bon petit moment à voir de grosses bestioles sortir leurs grosses langues baveuses et rugueuses.Vous n'avez pas voulu débourser une place de ciné, doublé d'un paquet de pop-corn, sans oublier le petit resto avant ou après la séance, le ou la baby-sitter... pour aller voir Venom 2 au ciné. Mais vous pouvez vous rattraper avec une séance à la maison, via un achat digital ou une location VOD.Le film est signé Andy Serkis, il est avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Willimas et Naomie Harris. Rien que pour le casting, il vaut le coup d'oeil.Et on vous en offre même un extrait exclusif !