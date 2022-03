- Pokémon GO lance la Saison d'Alola

Publié le Mercredi 2 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Qui va Aola ?

Tiens, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait parlé de Pokémon Go, le jeu mobile auquel seuls les vieux jouent désormais. Et bien, mes amis les vieux, sachez qu'une nouvelle sason vient d'être lancée. Il s'agit de la saison d'Aola.Ce Pokémon venant de Pokémon Soleil et Pokémon Lune arrivent en masse, avec tout au long de la saison des événements, des missions, des choses à gagner et récupérer, des journées spéciales...Bref, comme d'hab, mais d'Aola. Et ça durera jusqu'au 1er juin. Et si on vous en parle, c'est aussi parce qu'il y a une vidéo.