Les jeux PS Now du mois de mars

Publié le Mardi 1 mars 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Du yakuza jusqu’au poulet

Comme chaque mois, de nouveaux jeux vont s’ajouter au catalogue du PlayStation Now et ce dès le 1er mars. Au programme cette fois-ci, de l’action avec Shadow Warrior 3, un FPS avec Crysis Remastered, des énigmes avec Relicta et des enquêtes aux allures de romans visuels avec Chicken Police – Paint it RED !Voilà les synopsis des différents jeux si vous souhaitez en savoir plus :Un mercenaire ayant appartenu aux Yakuza et Orochi Zilla, son ancien employeur, devenu ennemi, puis allié, embarquent pour une mission visant à dompter un dragon ancestral qu’ils ont libéré par mégarde de sa prison éternelle. Équipé d’une combinaison redoutable d’armes à feu et blanches, arpentez des parties non explorées du monde à la recherche de cette funeste créature pour empêcher, une fois encore, l’apocalypse. Pour cela, rien de plus simple : vous devrez réunir le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une légère touche de magie et assez de puissance de feu pour empêcher le cataclysme qui s’annonce.A noter que Shadow Warrior 3 sera disponible jusqu’au lundi 4 juillet.Le premier jeu de tir à la première personne de Crytek, un classique du genre, signe son grand retour avec de l’action, un monde en mode sandbox et les combats épiques appréciés des fans. Le jeu dispose désormais d’une technologie de ray tracing logiciel et de graphismes remastérisés. Ce qui devait être une simple mission de sauvetage s’est avéré le point de départ d’un nouveau conflit armé contre des envahisseurs aliens dans un chapelet d’îles de Corée du Nord. Équipés d’une puissante nano-combinaison, les joueurs pourront devenir invisibles pour espionner les patrouilles ennemies ou booster leur force afin de mettre en pièces des véhicules.Le jeu vous propose d’incarner une scientifique perdue sur une base lunaire abandonnée. Dans ce jeu d’énigmes physiques à la première personne, soumettez la gravité et le magnétisme à votre volonté. Combinez vos compétences de manière novatrice pour résoudre des casse-têtes physiques, débusquez des indices et tentez de découvrir ce qui se trame derrière l’anomalie de Relicta. Foncerez-vous tête baissée ou prendrez-vous le temps mettre en lumière les complots de la politique orbitale du 22e siècle ? Tapi dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires, un secret va décider du sort de votre fille… ou changer le destin de l’humanité à tout jamais. Saurez-vous faire face aux conséquences de vos recherches ?Sonny Featherland et Marty MacChicken composaient autrefois un duo de détectives légendaire, appelé la « Police des poulets ». Après leurs dernières frasques remontant à bientôt dix ans, le temps a fini par leur voler dans les plumes. Aujourd’hui, Sonny et Marty doivent rempiler sur une affaire plus étrange que tout ce qu’ils ont rencontré auparavant ! Collectez une myriade d’indices, de preuves et d’informations personnelles compromettantes auprès des personnages louches de Clawville pour les retourner contre eux sans pitié !Alors allez-vous essayer certains de ces titres ? En ce qui me concerne, Relicta et Chicken Police ont réussi à attirer mon attention.