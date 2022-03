- PAC-MAN Museum+ arrive le 27 Mai

Publié le Mardi 1 mars 2022 à 12:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le camembert jaune revient en force

Dans PAC-MAN MUSEUM+ vous incarnez la boule jaune qui a ramené dans une salle d'arcade, 14 des meilleurs titres de sa série rassemblant des jeux de labyrinthe originaux, de puzzle ou encore de plateforme.



Vous allez customiser votre salle d’arcade en réalisant d’avantage de missions qui vous permettront d'obtenir des pièces et pourront ainsi obtenir des bornes d’arcade, des décorations, des fonds d’écran et bien d'avantage afin de créer votre propre jeu d’arcade. L'ambiance ne se limite pas qu'au visuel car un Juke box est également disponible pour définir votre touche musicale personnelle.



Obtenez un bonus de lancement qui comprendra cinq objets pouvant être exposés dans l’arcade virtuelle et connectez vous à votre réseau pour rejoindre les différents classements mondiaux (la compétition y'a que ça de vrai).



PAC-MAN MUSEUM+ sortira sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Le jeu sera également compatible avec la PlayStation 5 et Xbox Series X|S et sera jouable avec Xbox Game Pass à partir du 27 mai.