Xbox Game Pass : les jeux de mars

Publié le Mercredi 2 mars 2022 à 10:30:00 par Théo Valet

Il y a de quoi faire !

Far: Changing Tides (Cloud, Console & PC) – Disponible

Microsoft Flight Simulator (Cloud) – Disponible

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console & PC) – 3 mars

Kentucky Route Zero (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mars

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – 10 mars

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console & PC) – 10 mars

Young Souls (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mars

No Man’s Sky : mise à jour Sentinel – Disponible

EA Sports UFC 4 (Console): Pack Combattants et personnalisation – 3 mars

Halo Infinite (Console, PC & Cloud) Pack Pass Tense pour la Mangouste – 9 mars

Century: Age of Ashes (Console & PC) Pack Hjørrani Savannah – 14 mars

Nier: Automata (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Phogs! (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Torchlight III (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) The Surge 2 (Cloud, Console & PC)

Comme chaque mois, Microsoft a dévoiler les nouveautés qui rejoindront le Xbox Game Pass. Pour rappel, vous payez un abonnement à ce service qui vous propose une belle bibliothèque de jeux, accessible sur PC, Xbox ou Android. Des jeux sont ajoutés tous les mois, et d'autres sont retirés.Pour ce mois de mars, vous aurez de quoi vous amusez un bon moment ! On retrouve donc :Il y a également quelques mises à jour :Ainsi que quelques bonus :Et certains jeux partent le 15 mars :