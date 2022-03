- Conan Chop Chop est disponible

Publié le Mercredi 2 mars 2022 à 11:30:00 par Théo Valet

Conan version bonhomme bâton débarque

Mélangeant party-game et roguelite en coopération de 1 à 4 joueurs, Conan Chop Chop vous promet des parties assez folles où vous allez taper sur tout ce qui bouge avec votre équipe de héros. Dans cette épopée fantastique, vous allez devoir déjouer les plans du terrible magicien Thoth-Amon en traversant des cartes remplies de monstres. Le tout étant généré procéduralement.Le jeu est disponible pour 14,99€ sur PC et pour 19,99€ sur Xbox One, PS4 et Switch.