- Ça y est, on peut précommander The Legend Of Heroes: Trails From Zero

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 10:15:00 par Vincent Cordovado

Menu deluxe

Attendu pour cet automne, sur PS4 et Nintendo Switch, The Legend of Heroes : Trails From Zero est désormais disponible en précommande, chez tous les bons revendeurs.



NIS America et Koch Media profitent de l'occasion pour nous dévoiler l'édition physique "Deluxe" mais sans potatoes, du titre. Elle contiendra :

Le jeu The Legend Of Heroes : Trails From Zero (c'est un plus pas négligeable)

La bande-son numérique "Song of the City State"

Le mini artbook "Special Support Section Dossier"