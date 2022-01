Crusader Kings III sur PS5 et Xbox Series

Publié le Jeudi 27 janvier 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On tire les rois ?

Crusader Kings III, le jeu de stratégie de Paradox Interactive sortira sur PS5 et Xbox Series le 29 mars 2022. Le jeu vous entraîne entre l’an 867 et l'an 1066. Vous n’incarnez pas de pays, mais un personnage et ses héritiers, sa décadence. Votre objectif est de rendre au fil des générations votre dynastie plus puissante et plus influente. Vous allez devoir travailler vos alliances, les mariages, vos complots, vos terres, vos vaisseaux et bien d’autres enfin d’arriver à votre objectif. Le seul Game Over, c’est quand plus personnes de votre dynastie peuvent hériter de vous.Les développeurs annoncent des spécificités liées aux consoles next-gen comme les temps de chargements ultra-réduits et les réactions de la manette aux événements en jeu.L'interface a également été entièrement repensée.