New World : la grosse mise à jour

Publié le Jeudi 27 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vers un monde parfait ?

Amazon Games a sorti hier une nouvelle mise à jour pour son MMORPG New World. Une mise à jour conséquente qui ajoute de nombreuses améliorations et modifications. On retrouve notamment une nouvelle fonctionnalité de fin de jeu, des facteurs de mutation d’expédition, des améliorations concernant l'équilibrage, des taux de drop revus à la hausse, de nouveaux équipements, de nouvelles ressources...Sans ompter l'ajout des sanctuaires de transfert rapide, un coût du voyage rapide réduit, l'introduction des éclats sombres (ressource puissante qui permet aux joueurs d’améliorer le score d'équipement de 590 à 625).Les nouveautés sont à découvrir en vidéo.