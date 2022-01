Gord, un jeu de stratégie par le producteur de The Witcher 3

Publié le Jeudi 27 janvier 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Slave to the rythm

Même si un producteur dans le monde du jeu vidéo a le nez un peu plus dans le développement qu'un producteur de ciné qui ne fait que signer des chèques, et si, donc, "par le producteur de...", c'est quand même une putain d'arnaque, avouez que vous avez cliqué sur la news en grande partie à cause de ça, dans le titre, gogo que vous êtes.En attendant, Gord est un jeu développé par Covenant, un studio polonais, dans lequel vous allez mener la Tribu de l'aube dans de nouvelles terres, à la recherche d'un lieu où s'établir. Mais vous ne serez pas seul dans ces contrées dangereuses...Gord est un jeu de stratégie et gestion dans un monde Dark Fantasy inspiré du folklore slave.Vous devrez bâtir et gérer votre village, récolter des ressources, remplir des quêtes... Aucune date de sortie n'a été dévoilée.