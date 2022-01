Des news pour Orbital Bullet !

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Des gros canons de science-fiction…

Le shooter roguelike de SmokeStab et Assemble Entertainment pour le moment en accès anticipé sur Steam nous offre tout plein de nouvelles !Tout d’abord, il sortira d’accès anticipé le 21 mars et est d’ores et déjà disponible à l’achat en accès anticipé pour 12,99 € ou 22,99 € au travers d’une édition spéciale « Save The World » qui inclura la bande-son officielle et dont 10% des revenus seront reversés à Ocean Cleanup, une association à but non-lucratif qui développe de la technologie visant à nettoyer les océans.Mais surtout, le jeu nous présente dès maintenant son DLC en cours de développement : Upcycling. Ce DLC nous permettra de parcourir Scapyard, un environnement désertique rempli de robots et cyborgs qu’il vous faudra bien sûr exploser grâce à de nouvelles armes ! Cinq cinématiques seront d’ailleurs rajoutées, une pour chaque boss, permettant de développer un peu l’histoire et le contexte. Enfin trois nouvelles branches de compétences ainsi qu’un système de décoration seront disponibles.Bref, si vous aimez déjà ce jeu, vous aurez encore un peu plus de contenu à vous mettre sous la dent…