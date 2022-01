Rugby 22 est sorti

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Commotion cérébrale ?

Nacon et Eko Software viennent de sortir Rugby 22. Le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sortira le 27 janvier 2022.On vous rappelle que le jeu vous propose de jouer avec les équipes nationales suivantes : Nouvelle-Zélande, Australie, France, Fidji, Irlande, Italie, Ecosse, Pays de Galles, Japon et GéorgieEt à la fin, la France perd.