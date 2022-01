- Kao the Kangaroo : retour depuis la Dreamcast

Publié le Vendredi 28 janvier 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Jump ?

Jeu issu du catalogue Sega Dreamcast, Kao the Kangaroo fait son grand retour, dans un tout nouveau titre, sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et Steam.Le jeu est prévu pour cert été.Mélange d'action et plateformes, Kao the Kangaroo raconte l'histoire de... tenez-vous bien... un kangourou... dont le nom est, je vous le donne en mille, Kao. Il va partir sur les traces de sa soeur disparue et tenter également de découvrir ce qui a bien pu arriver à son père depuis longtemps aux abonnés absents. Nous, on sait ce qui lui est arrivé Vous avez dit Crash Bandicoot ?