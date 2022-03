Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures en jeu vidéo

Publié le Jeudi 3 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Toutes dents dehors

Initialement prévu pour Halloween dernier, le jeu vidéo Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures a eu un poil de retard et sortira finalement le 11 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Tiré de la série de films d'animation Hôtel Transylvanie. Le jeu, baptisé Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventure est un jeu de plateformes en 3D dans lequel les joueurs incarnent les différents personnages des films et revisiteront les contes classiques tels que « Le Petit Chaperon Rouge » ou « Les habits neufs de l’Empereur ».Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.