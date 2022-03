The Batman, la critique du film

Publié le Mercredi 2 mars 2022 à 12:00:00 par Théo Valet

Sombre-héros de Gotham

Après l'éjection de son cher Zack Snyder par la Warner et le départ de Ben Affleck, le coeur de Sylvain a été brisé en mille morceaux et son amour pour DC a violemment vacillé. Il s'est retrouvé dans un état second, devant son bureau, à pleurer toutes les larmes de son corps dans son costume Batman low-cost.



Puis, un beau jour, un nouveau film Batman est annoncé, joué par Robert Pattinson. La première bande-annonce a fait renaître l'espoir chez Sylvain. Il a séché ses larmes, aiguisé ses Batarang, et a couru au cinéma en criant : "Je suis la vengeance".



Au vu du bordel qu'il a mis pendant la séance, on n'est pas sûr d'être de nouveau invité avant un petit moment. Mais il a quand même réussi à voir le film, ou au moins un bout, et voici sa critique.