Zombie Rollerz : Pinball Heroes est sorti sur Switch et PC

Publié le Jeudi 3 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Flipper avec les zombies

Zombie Rollerz : Pinball Heroes est une adaptation améliorée de la version sortie sur mobile, et qui vient de débarquer sur PC et Nintendo Switch.Signé Daedalic Entertainment et Zing Games le jeu est un mélange de Tower Defense, de flipper et de rogue-like.Il vous demande d'organiser votre défense, placer vos pièges, avec des éléments qui ressemblent à ceux d'un flipper, pour repouser les hordes de zombies à roulettes. 10 héros avec des capacités uniques sont proposés doivent repousser 11 boss zombies, répartis sur 4 mondes différents.