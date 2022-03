Le prochain Disney/Pixar, Alerte Rouge, présente la chanson « Nobody like you »

Publié le Jeudi 3 mars 2022 à 11:00:00 par Julia Bourdin

En même temps, c’est le seul panda roux anthropomorphe que je connaisse

Avec leur tout nouveau film, les studios Pixar nous plongent au début des années 2000 et donne vie à un boys band les 4*Town. Pour écrire les chansons du groupe fictif, les scénaristes ont fait appel à Billie Eilish et Finneas O’Connell, dont j’ignorais l’existence jusqu’ici. Trois sont au programme dont « Nobody Like You » qui nous est présentée ici.N’étant pas particulièrement sensible (une formulation polie pour dire que je trouve ça nul) aux Pixars et à la musique pop actuelle, ce titre ne me transcende pas et j’irai même jusqu’à dire que je trouve la voix du chanteur principal particulièrement désagréable.Après les goûts et les couleurs… Si ça se trouve vous trouverez ça peut être formidable !Quoi qu’il en soit vous pourrez retrouver ce titre ainsi que toute la bande-originale le 11 mars, jour de lancement du film, sur Disney +.Pour rappel, « Alerte Rouge » raconte l’histoire de Meï, une ado de 13 ans tiraillée entre son image de petite fille modèle, sa mère surprotectrice et les changements liés à cette tranche d’âge. Et comme si ça ne suffisait pas, chaque fois qu’elle est débordée par ses émotions, elle se transforme en panda roux géant…