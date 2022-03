Flight Simulator débarque sur Xbox One et le Cloud Gaming

Publié le Jeudi 3 mars 2022 à 10:30:00 par Julia Bourdin

En vitesse de croisière

Microsoft Flight Simulator, le jeu de simulation de pilotage, est désormais disponible en streaming via le Xbox Cloud Gaming.Vous pouvez dès maintenant en profiter sur Xbox One et tous les autres appareils compatibles comme les téléphones, les tablettes et les PCs compatibles mais ordinairement trop peu puissants si vous disposez d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.Si vous souhaitez vous lancer, bon vol et attention aux atterrissages.