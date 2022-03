Resident Evil 2, 3 et 7 sur PS5 et Xbox Series X/S

Publié le Jeudi 3 mars 2022 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Pimp my Zombie

Si les versions boîtes ne sont pas encore officialisées, il est déjà établi que les possesseurs des versions PS4, Xbox One et PC auront droit à un patch gratuit pour obtenir les mises à niveau PS5, Xbox Series X et S et PC donc. De quoi vous motiver à relancer les jeux de Capcom ?

Les deux remakes de Resident Evil 2 et 3 ainsi que l'épisode 7 seront bientôt portés sur les consoles de dernière génération. Cette année, sans plus de précision, plusieurs améliorations graphiques seront apportées à ces jeux sortis entre 2017 et 2020. On parle ici de 4K, de ray tracing, de 60 fps, d'audio 3D et de prise en charge des fonctions haptiques de la DualSense.