- Terror: Endless Night, un jeu d'horreur narratif

Publié le Vendredi 4 mars 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mister Freeze

Terror: Endless Night est un jeu narratif, avec des éléments de stratégie, qui vous emmène dans le Grand Nord, à bord du HMS Erebus et du HMS Terror. Au XIXème siècle, ces deux navires se retrouvent prisonniers des glaces. Au fil des jours, les vivres s'amenuisent...Chaque membre d'équipage est géré par le jeu et a sa propre existence, ses propres réactions aux événements qui se déroulent chaque jour. Et vous allez devoir prendre des décisions. Sans doute faire quelques sacrifices...Le tout dans une ambiance angoissante... Ce jeu est inspiré d'une histoire vraie. Il sortira sur Steam , début 2023.