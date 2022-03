- Farm Manager 2022 est disponible sur Xbox One et Xbox Series

Publié le Vendredi 4 mars 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Faites pas votre bêcheuse...

Salon de l'agriculture oblige, vous pouvez désormais vous sentir comme un bon gros paysan américain grâce à Farm Manager 2022.Le jeu vient de sortir sur Xbox One et Xbox Series. Vous devrez gérer votre ferme, à la manière d'un Farming Simulator, mais aux USA. Même si, contrairement à la réalité, le but sera aussi de gérer le bien-être animal et de faire attention à vos employés.Outre l'élevage, vous pourrez planter plein de navets et topinambours dans l'espoir de faire fortune.Le jeu est vendu 15,49 € seulement.