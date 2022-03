- Wonder Boy Anniversary Collection en précommande et en vidéo

Publié le Vendredi 4 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Grosse compilation

Wonder Boy Wonder Boy Super Wonder Boy Wonder Boy Revenge of Drancon (Wonder Boy) Wonder Boy Wonder Boy in Monster Land Wonder Boy in Monster Land Wonder Boy in Monster Land Super Wonder Boy: Monster World Wonder Boy: The Dragon's Trap Wonder Boy III: The Dragon's Trap Monster World II (Dragon’s Trap) Monster World II: The Dragon’s Trap Wonder Boy III: Monster Lair Wonder Boy III: Monster Lair Wonder Boy in Monster World Wonder Boy in Monster World Wonder Boy V: Monster World III Monster World IV Monster World IV

Wonder Boy Anniversary Collection sortira sur PS4 et Nintendo Switch dans quelques semaines (la date exacte n'a pas été encore dévoilée). Mais dès dimanche, vous pourrez le précommander, en version boîte ou en version digitale.Wonder Boy Anniversary Collection est une compilation qui comprendra quelques 21 titres de la série :Les éditions physiques ne sont disponibles que sur le site Strictly Limited Games . Outre la version classique, à 49,99 €, vous pourrez vous offrir une version collector (diorama, best of soundtrack, artbook, album de pièces collector, jeu de cartes...) pour 99,99 € ou une Ultra Collector Edition (la même chose, mais en plus une boîte à musique, deux serre-livres et encore plus de morceaux de musique) pour 149,99 €.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.