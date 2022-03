- Have a Nice Death : la mort en accès anticipé

Publié le Vendredi 4 mars 2022 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

J'avais pourtant prévu de vivre encore un petit peu...

Have a Nice Death, un rogue-lite en 2D dessiné/animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, sort en accès anticipé mardi prochain.En qualité de PDG et fondateur de Death Incorporated, vous vous occupez des âmes des récents défunts. Mais votre société a tendance à exploser les quotas que vous avez pourtant imposés.Il va falloir remettre un peu d'ordre, notamment en luttant contre les fléaux qui s'en donnent à coeur joie pour récolter les âmes par milliers. Le but étant de ne pas plonger la Terre dans le chaos...On a hâte de voir ça. Et ce sera dispo sur Steam