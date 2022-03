- Kirby et le monde oublié : la démo est disponible

Publié le Vendredi 4 mars 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

La vie en rose

Nintendo vient de sortir la démo de son jeu Kirby et le monde oublié. Une démo gratuite, bien entendu, accessible via le Nintendo eShop. Cette démo inclut les trois premiers niveaux du jeu, mais aussi le combat du premier boss.Le jeu est attendu pour le 25 mars sur Nintendo Switch.Il va vous entraîner dans une histoire de kidnapping : les Waddle Dees ont été capturés par la meute des bêtes. Kirby va donc partir à leur secours. Il sera accompagné par Elfilin, un nouveau compagnon.Le jeu sera intégralement en 3D. Il sera jouable en coop. Le village des Waddle Dees servira de hub et s'agrandira au fur et à mesure que vous les secourerez.