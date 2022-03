(TEST) Cherry MW 9100, une souris parfaite pour PC portables

Publié le Vendredi 4 mars 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

A mettre dans vos bagages

Nous avons reçu une nouvelle souris à tester, de chez Cherry. Et quand j'ai ouvert le colis, j'ai fait l'erreur de m'exclamer "Oh, une souris !" sans préciser qu'il s'agissait du produit contenu dans le carton.Résultat, Julia est montée sur son bureau en poussant des petits hurlements stridents, Vincent est arrivé avec un fusil de chasse en gueulant "nondedju mes récoltes !" (oui, il fait pousser des légumes sur la terrasse du bureau) et Sylvain a cherché à l'attraper pour s'en faire une amie.Je les ai laissé faire. Et suis allé tester ma petite souris tout seul dans mon coin.