Craft Hero : un RPG chinois en démo

Publié le Lundi 7 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

We need a hero

RPG chinois (on dit CRPG ?) actuellement en développement, Craft Heroi débarque dans la journée en démo sur Steam . Ou en version "prologue", si vous préférez, puisque c'est la même chose chez eux.Le jeu vous propose de combattre le Dark Lord, dans un univers Fantasy. Vous allez devoir construire votre château, développer votre Seigneurerie, puis recruter des troupes, des soldats, des mercenaires, bref, tout ce qui vous passe par la main pour partir à la guerre et étendre votre territoire.Ah oui, et au passage, vous êtes les dernier espoir de l'humanité, hein.