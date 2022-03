Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 7 mars 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Qui est numéro un ?

ELDEN RING Risk of Rain 2 + Survivors of the Void ELDEN RING Deluxe Dying Light 2 Stay Human Dread Hunger Valve Index VR Kit Risk of Rain 2 Lost Ark Vanquisher Starter Pack Destiny 2: The Witch Queen SThe Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Après avoir zappé le top la semaine dernière à moitié par oubli, à moitié par flemme et à moitié parce que j'étais en vacances - et je vous emmerde si ça fait 3 moitiés, je fais ce que je veux - revoici le top des ventes de jeux sur Steam.En vous rappelant encore une fois qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.Voici le top :