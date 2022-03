- Sonic 2 se la joue Batman

Publié le Lundi 7 mars 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Et personne pour l'écraser sur la route des vacances ?

On vous le rappelle, Sonic The Hedgehog 2 est prévu pour le 6 avril au cinéma. Après le succès, et c'est totalement de votre faute, du premier épisode, Paramount Pictures et Sega ont décidé de remettre le couvert.Le film est signé Jeff Fowler, avec James Marsden, Ben Schwartz (voix originale de Sonic), Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Jim Carrey, Shemar Moore, et avec Idris Elba (voix originale de Knuckles) et Colleen O'Shaughnessey (voix originale de Tails). En français, on aura droit à Malik Bentalha dans le rôle de Sonic, Marie-Eugénie Maréchal dans le rôle de Tails et Emmanuel Curtil dans le rôle de Dr. Robotnik.Une nouvelle vidéo, en hommage à on-ne-sait-pas-trop-quoi mais il parait que c'est Batman, a été dévoilée.