Publié le Mardi 8 mars 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Philadelphia

Elden Ring - Launch Edition (PS5) Légendes Pokémon: Arceus (Nintendo Switch) Elden Ring - Launch Edition (PS4) Horizon Forbidden West (PS4) Horizon Forbidden West (PS5)

Elden Ring - Launch Edition Horizon Forbidden West Elden Ring - Edition Collector

Elden Ring - Launch Edition Elden Ring - Edition Collector Elden Ring

Elden Ring - Launch Edition Horizon Forbidden West Elden Ring - Edition Collector

FIFA 22 GTA V Call of Duty: Vanguard

Légendes Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe Mario Party Superstars

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo + 1 carte Amiibo Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Luigi's Mansion 2

Elden Ring - Edition Collector Elden Ring - Launch Edition Farming Simulator 22

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 8ème semaine de 2022. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Philadelphia. Walid a ouvert la porte à tous les excès la semaine dernière, en présentant le Babybel. Cette semaine, j'ai voulu continuer dans l'industriel, et en l'occurence, là, le vraiment pas très bon, en vous proposant cette pâte à tartiner fromagère au lait pasteurisé, qui a un goût de rien, et que généralement on achète une fois "pour découvrir", mais pas deux.Horizon Forbidden West se maintient dans le top des ventes... mais ne résiste pas à la déferlante Elden Ring. Il est partout, il défonce tout, il est numéro un... Elden Ring est LE jeu de cette fin de mois de février, en France. D'ailleurs, notre test arrive rapidement, dès que Vincent veut bien lâcher la manette pour se mettre devant son clavier.Voici lepour la semaine du 21 au 27 février 2022 :SurSurSurSurSurSurSur