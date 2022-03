Giorgio Moroder débarque sur Vengeance Is Mine

Publié le Mardi 8 mars 2022 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Love to Love You Baby

Prévu l'année prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series, Vengeance is Mine est un jeu de combat signé 110 Industries, qui raconte l'histoire de Gabriel Jaeger, brutalement exécuté par trois voyageurs temporels en l'an 1664 dans le but d'obtenir une vieille technologie qui leur permettra de faire fonctionner le Deacon - une installation militaire abandonnée enterrée sous les rues de New Amsterdam. Gabriel s'en sort finalement vivant et va prendre le contrôle du prototype d'une combinaison mécanique HYDRA, qui lui permet notamment de revenir dans le passé pour éviter d'être tué. Et il va prendre sa revanche.110 Industries vient d'annoncer leur collaboration avec Giorgio Moroder. Et si vous ne savez pas qui c'est, honte sur vous. On lui doit les bandes-originales des films Midgnight Express ou Scarface, pour ne citer qu'elles, mais aussi les plus grands hits de Donna Summer tels que I Feel Love, Love to Love You Baby ou Hot Stuff, ou encore des collaborations avec les plus grands artistes de la planète, comme Eurythmics, les Daft Punk, Blondie, Elton John, Queen, Lady Gaga, Janet Jackson, Coldplay et j'en passe et j'en oublie.Bref, on attend d'écouter ça avec impatience.