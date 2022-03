Publié le Mercredi 9 mars 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Inspiré par les livres de Jules Verne

Thunderful l'éditeur et Maschinen-Mensch le développeur ont annoncé la sortie de leur jeu Curious Expedition 2 sur Xbox et Playstation le 17 mars. Il sera disponible sur PS4 et Xbox One, avec une compatibilité PS5 et Xbox Series.Déjà sorti sur PC et Nintendo Switch, le jeu se déroule en 1886, alors que l'Exposition Universelle de Paris va avoir lieu. Mais tout à coup, des îles mystérieuses apparaissent et disparaissent dans les océans comme par magie. Trois clubs d'explorateurs parisiens se lancent à leur découverte. Vous allez incarner un explorateur ou une exploratrice...Grâce à des combinaisons d'éléments de gameplay et d'histoire fabriqués à la main et procéduraux, Curious Expedition 2 développe des aventures complètement uniques et épiques à chaque fois que vous jouez.Vous pouvez combattre des T-rex, piller des navires fantômes pirates, échanger avec des commerçants et des tribus indigènes, recruter d'autres explorateurs, découvrir d'anciens trésors, etc.Le même jour sort sur toutes les plateformes, Highlands of Avalon, un DLC.