Hellslave : un dungeon crawler démoniaque

Pacte avec le diable

Dans Hellslave, vous devez faire un pacte avec le diable et vénérer un démon dans le but de devenir un puissant combattant... bien décidé à empêcher d'autres démons de lâcher leurs hordes sur la Terre.Ce Dungeon Crawler signé PID Games et développé par Ars Goetia sort prochainement sur PC.Vous pourrez développer de nouvelles compétences actives ou passives, selon deux arbres d'évolution, au fil de votre progression. Et vous lancerez à l'assaut des lieux et donjons dans lesquels les démons se cachent.Une vidéo racontant l'histoire du jeu a été dévoilée.