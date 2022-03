Mon petit poney arrive en jeu vidéo

Publié le Mercredi 9 mars 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

En selle...

Pour accompagner le succès de My Little Pony : Nouvelle génération sur Netflix, Bandai Namco, Outright Games et Hasbro sont au travail sur un nouveau jeu : My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney.Le jeu va introduire une toute nouvelle génération de poneys. Il s'agira d'une histoire originale. Vous allez incarner Sunny et allez l'aider à découvrir ses pouvoirs. Vous en profiterez pour découvrir ses amis : Zipp, Izzy,Hitch et Ruby. Et avec elles, organiser le meilleur festival de tous les temps.Vous pourrez aussi collectionner des accessoires pour personnaliser les poneys et jouer à des mini jeux.My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney sera disponible cet été sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Une mise à jour gratuite viendra ensuite pour rendre les versions compatibles PS5 et Xbox Series.