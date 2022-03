Découvrez Ikonei Island: An Earthlock Adventure

Publié le Mercredi 9 mars 2022 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi j'voudrais envoyer mes enfants sur une île déserte...

Ikonei Island: An Earthlock Adventure est un jeu d'aventure prévu sur PC et consoles qui s'inspire des RPG Earthlock et en explore le monde au travers de l'histoire d'un groupe d'enfants débarquant sur une île magique.Ils vont devoir l'explorer, récupérer des ressources, rencontrer d'étranges créatures et tenter de communiquer avec, mais aussi faire avec les pirates...Il faudra aussi mesurer l'impact de chaque décision envers l'environnement...Sympa.