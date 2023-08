Delta Force: Hawk Ops annoncé

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Retour aux sources

Vieille série de FPS qui a connu ses beaux jours à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec notamment un excellent Black Hawk Down sorti en 2003, Delta Force revient avec un tout nouvel opus, 15 ans après le dernier épisode...Delta Force: Hawk Ops sortira en 2024 si tout va bien. Il est signé Timi Studio Group et sera proposé sur consoles, PC et mobiles.Le jeu proposera 3 modes. Mode campagne - Black Hawk Down, reprenant justement le combat dans les rues de Mogadiscio et s'appuyant en partie sur le film La Chute du Faucon Noir. Mode extraction - Hazard Operations, soit un Team Deathmatch à base d'extraction. Et un mode PvP Havoc Warfare, soit un gros Deathmatch.