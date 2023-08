Le retour de Command & Conquer

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:25:00 par Romain Cappelletti

Aië, c'est du mobile

Level Infinite, développeur et éditeur du prochain Command & Conquer : Legions, a annoncé avoir conclu un accord avec Electronic Arts pour la licence.Il s'agit d'un jeu de stratégie sur mobile dans l'univers de Command & Conquer, qui permettra aux joueurs de participer à des batailles PVE et PVP en temps réel, sur une grande carte partagée avec des joueurs du monde entier.Les joueurs pourront former des alliances afin de partager leurs ressources ou coordonner leurs attaques avec leurs alliés.L'objectif étant d'étendre ses frontières et de collecter un maximum de Tiberium, une puissante ressource emblématique de la licence.Le jeu devrait arriver d'ici fin 2023, sur Android et IOS.