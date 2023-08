Nightingale : une date pour l'early access

Publié le Mercredi 23 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

Ok c'est plutôt stylé

Nightingale, le premier jeu du studio canadien Inflexion Games, est un jeu de survie type bac à sable dans un univers de fantasy.Collectez des matériaux, construisez des bâtiments et fabriquer des outils pour survivre et venir à bout des terribles créatures qui peuplent le monde.Vous aurez la possibilité de créer des armes magiques et d'utiliser différents sorts, et il vous faudra bien ça pour venir à bout de vos adversaires.Jouable seul ou en multijoueur, Nightingale sortira en accès anticipé le 22 février 2024 sur PC.